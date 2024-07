ANDRES KRAAS Enamik araablastest arvabki, et eestlaste emakeel on vene keel

Kes ei oleks viimasel ajal kuulnud kaasteeliste kurtmisi, et ükskõik kuhu lähed, igalt poolt kostub ainult vene vadin, olgu see siis tänaval, pargis, poes, bussis, kinos, jõusaalis, spaas või kus iganes mujal. Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal on eestikeele muutunud juba harulduseks. Neis paigus ei saa tihtilugu maakeelega avalikus ruumis enam hakkama, sest suur osa teenindajaid ei valda riigikeelt. Kuna tegemist on juba pikaajalise nähtusega, siis on kuuldused venekeelsest Eesti Vabariigist laialt levinud ka piiri taha.