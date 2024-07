RAINER SAKS Infooperatsioon Venemaa moodi: Putin tõmbab Ukrainast väed välja

Ukraina uudistekanalites levis eile teave, et Ukraina häkkerid on tõsiselt rünnanud Venemaa keskpanka ning suutnud häirida selle online-teenuseid. Venemaa keskpanka tunnistab samuti, et on langenud tõsise küberrünnaku ohvriks ning et rünnak kogub pidevalt hoogu, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.