GERRY KONNOV Nii saavutame toidujulgeoleku. Praegu vaid karjutakse üksteisest üle

Olen kirjutanud mitmeid artikleid ja arvamuslugusid sellest, kuidas kaitsta Eesti toiduturgu, tootmist ja väärindamist. Seda nii toidu kui joogivee vaatest. Kõik on õige, mis on öeldud, kuid reaalselt siiski tõdeda, et Eesti toidu eest võideldes pole lootustki saavutada mingit tugevat positiivset tulemust. Miks? Kuna kõik, keda see teema kõnetab, räägivad tegelikult erinevatest asjadest.