RAUL EAMETS Eestil peavad prioriteedid paigas olema!

Ta väitis, et müüt «paksust riigist» on vale, sest avalikus sektoris töötavad valdavalt hariduse ja tervishoiu sektori inimesed ning ametnikke on tegelikult vähe. Hiljem on tema toodud näitajaid taasesitanud ka peaminister. Hanssoni väitel hariduses ja tervishoius jäävad riigi käed lühikeseks, kuna need on avalik-õiguslikud organisatsioonid, kes otsustavad ise oma personalipoliitika. Kuigi see tundub õige, on riigil siiski finantsinstrumendid, millega saaks ka avalik-õiguslike institutsioonide personalipoliitikat suunata, kui oleks soovi.