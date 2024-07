Teise maailmasõja järel lepiti kokku üldtunnustatud põhimõtetele rajatud maailmakord. Paraku on kaheksakümne aastaga neid ühiskonna aluseid niivõrd palju muudetud, et algsed ideed on pööratud pahupidi. Täpselt samasuguseid arenguid kirjeldas George Orwell oma kuulsas teoses «Loomade farm».