RAINER SAKS Ukraina üheaegne droonirünnak kolmele Venemaa tähtsale sõjaväelennuväljale on uus tase

Tegemist on mõneti absurdse lubadusega, kuna Venemaa on oma territooriumil juba paigutanud igasugused raketid maksimaalselt läänepoolsesse punkti Kaliningradis. Samuti on suurema propaganda käraga paigutatud Iskanderi raketid ja väidetavalt ka taktikaline tuumarelv Valgevene territooriumile. Venemaa president lubas veel täiendada vastuseks laevastiku võimsust ja teatas, et juba uute relvasüsteemide väljatöötamine on lõppjärgus. See sõnavõtt näitab, et Venemaa on juba varem ära kasutanud kõikvõimalikud vastukäigud USA ja Saksamaa kaitsekoostöö arendamisele.