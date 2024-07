JUHTKIRI Tallinnat ähvardav prügikäkk

Saabuvast võimalikust «prügikäkist» pole küll veel palju teada, kuid olemasolev info ei ole paljulubav. On teada, et reklaamiettevõte Prisma NET ei ole huvitatud enam Tallinna prügikastide haldamisest, kuna tegevus sellesvallas ei ole enam tulu osas ettevõtjale atraktiivne. Samal ajal ei ole ei endine ega praegune linnavalitsus näidanud üles huvi ettevõtjale vastu tulla. Samuti pole mindud kaasa ettevõtja ettepanekutega avalike prügikastide haldusesse toodavate muudatuste osas. Nii teatas Prisma NET, et korjab enda omanduses olevad prügikastid ära juba suve lõpuks.

Peab mainima, et posti külge kinnitatud prügikastid ei ole just kuulsusrikkad oma «kauni» välimuse poolest, kuid selle eest on tegu linnaruumis vajalike asjadega. Nõnda pole linnavalitsuse suund asendada postiprügikastid, mingi muu variandiga iseenesest vale, kuid siinkohal on siiski kaks lahenduseta probleemi. Esiteks ei ole linn veel algatanud hanget uute prügikastide tarbeks, mis tähendab, et juba septembris võivad täituda Tallinna tänavad massiliselt suitsukonide ja hamburgeri paberitega. Teiseks olid senised postiprügikastid oma praktilisele otstarbele lisaks veel ka linnale tuluallikad, kuna nende peal oli võimalik müüa reklaaamipinda ning senimaani kuulusid prügikastid reklaamifirmale, kes nende säilitamise eest oli nõus ka linnale renti maksma. Nüüd aga on linna plaan võtta prügikasti haldus enda alla ning uued prügikastid hakkavad olema linnale hoopiski kuluartikkel, mis läheb väidetavalt linnale maksma üle miljoni euro aastas.