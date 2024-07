Saate algusosas rääkisid saatejuhid Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Ignar Fjuk sellest, kuidas uus valitsus leevendada keelenõuet õpetajate puhul, kes ei ole suutnud saavutada veel B2-taset.



Strandberg hindas valitsuse otsust väga negatiivselt. «Peame tõdema seda, et ega uus valitsus on kokku pandud mõnesmõttes lödipükstest, kelle eesmärk on ikkagi mööda köit kõndida kuni järgmiste valimisteni välja,» sõnas ta ja lisas, et asju on proovitud teha kõikvõimalikele asjadele vastu tulles. Sealhulgas näiteks sotside soovidele.