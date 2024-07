ANDRI KIIGE Julgeolekumaks tekitab mitmeid tõsiseid küsimusi

Erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid riigikaitse töörühma algatusgrupi ühe liikme Leo Kunnase hinnangul on riigikaitsemaksu küll vaja, kuid selle olemus, mida see sisaldab, keda ja kui palju maksustatakse - kõik see peaks olema kriitilise debati teema. Debatti pole olnud. Seega debatt peaks algama. Seda debatti on vaja.