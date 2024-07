Joel Juht Breiktantsu jõudmine olümpiamängudele on kauaoodatud ime

Olen kindel, et pärast Pariisis toimunud olümpiat tõuseb noorte huvi breaking'u vastu veelgi ning tänavatantsijatest alguse saanud stiil vallutab paljude südamed. Mida rohkem lapsi me spordi ja tantsu juurde suudame tuua, seda suurema tõenäosusega muudame tervemaks kogu põlvkonnajagu noori inimesi. Ei tasu unustada, et lisaks füüsilisele tugevusele kasvatab tantsuga tegelemine ka vaimset heaolu.