Mihkel Must Just Rail Baltic aitaks viia Eesti majanduse heale järjele

Rail Baltic on saanud aegade jooksul palju põhjendamatut ja asjatundmatut kriitikat, mistõttu on Eesti senises ajaloos kõige võimsam infrastruktuuriprojekt löögi all. Ometi aitaks just Rail Baltic viia Eesti majanduse heale järjele ning tagada julgeoleku. Ka teiste infrastruktuuride väljaehitamise ning ajakohastamise asjus oleme võrreldes Lääne-Euroopaga mitu sammu ajast maas, seda peatselt ka Baltimaade vaates, kirjutab OÜ Eesti Killustik tootmisjuht Mihkel Must.