Õnne Pillak Mida uut toob parandatud automaks puuetega inimestele?

Ükskõik milline maksutõus või uus maks pole kunagi haavatavatele sihtgruppidele kerge. Suhtelise vaesuse näitajad on puudega inimestel oluliselt kõrgemad kui ülejäänud elanikkonnal. Seetõttu on algusest peale olnud selge, et puuetega inimesi tuleb sihiteadlikult toetada, et leevendada maksumuudatustega kaasnevaid raskusi. Et vajalikud otsused on riigikogus vastuvõtmisel nüüd, mitte sügisel, on ainult hea, kirjutab riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esinaine Õnne Pillak.