Tihti kasutatakse riigi rahanduse kordategemisest rääkimisel argumenti, et me ei saa oma lastele pärandada korrast ära rahandust või liigset võlakoormat. See kõik on õige, ent esmalt tuleks endalt küsida, kas meil üldse on piisavalt lapsi, kellele oma riiki pärandada? Või milline maksukoorem saab neil olema kanda, kui Eesti elanike arv drastiliselt langeb?