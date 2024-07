MARTI AAVIK Harris vs Trump. Mis saab Ukrainast?

Ameerika sisepoliitika on praegu ülipõnev. Kõnekäänd palub aga hardalt võimalust elada igaval ajal, sest põnevus tähendab ohtu, et asjad võivad minna halvasti. Joe Bideni taandumine ja Kamala Harrise (tõenäoline) saamine presidendikandidaadiks tähendab seda, et demokraatidel on uuesti tekkinud võimalus oktoobris toimuvad valimised võita.