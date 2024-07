KARMO TÜÜR Euroopa on silmitsi oma valikute tagajärgedega

Euroopale on antud võimalus. Iga kriis on ühtlasi võimalus. Võimalus midagi muuta, hakata midagi tegema teisiti kui seni. Seda midagi, millest võidi küll aru saada, et tuleb teha teisiti, kuid ei suudetud end mobiliseerida muudatusteks. Esindusdemokraatia eripärana toimib valimistsükliline piirang, mis ei lase teha ebapopulaarseid muudatusi, sest varsti on valimised ja ... küll me hiljem asume asja kallale.