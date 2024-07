JAANUS KRIISK Kas paljude väikeettevõtjate jaoks viimast (surma) hoopi on vaja anda?

Eestis on statistikaameti järgi aktiivseid ettevõtteid 153 883, mis jaguneb töötajate arvu järgi järgnevalt 250 ja enam töötajat – 186 ettevõtet, 50-249 töötajat – 1160 ettevõtet, 10-49 töötajat - 6593 ettevõtet ja vähem kui 10 töötajat 145 994 ettevõtet.

Kusjuures kolm esimest on suhteliselt konstantsed suurused viimase seitsme aasta jooksul, kuid väikeettevõtjaid on juurde tulnud ja see peaks olema hästi rõõmustav näitaja.