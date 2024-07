Nädalajagu päevi pärast vabariiklaste kongressi lõppemist paistab see äkitselt hoopis teistsuguse üritusena. Vaatasin seda aeg-ajalt televiisorist koos võib-olla 25 miljoni teise ameeriklasega (suhteliselt väike arv, kuid piisavalt suur, et tähtsust omada). Keskendusin tipphetkedele nagu enamik vaatajaid. Lugesin analüüse ja arvasin, et sain aru, mis toimub. Kuid president Joe Bideni julge ja enneolematu kandideerimisest loobumise otsuse valguses on minu mälupilt sellest, mida Donald Trump ja tema partei tegi ja ütles, jäädavalt muutunud. Kahtlustan, et see kehtib mõne teisegi kohta nende 25 miljoni seast.

Ükskõik, mis ka ei juhtuks, on raamistik muutunud. Nüüd on vabariiklased need, kellel on kaelas vanaldane kandidaat, kes ei suuda selgelt argumenteerida ega lauset lõpetada ilma kõrvale kaldumata ja anekdoodiks muutumata. Nüüd on hoopis demokraadid need, kes pakuvad midagi uut. Nüüd on paljud kommentaatorid, kes olid juba kampaaniast tüdinud ja valmis otsi kokku tõmbama, need, kes rumalad näivad.