Niisiis on kõik vene koolides õpetavad õpetajad teadnud juba 24 aastat, et peavad ametis jätkamiseks eesti keelt oskama kesktasemel ning juba 16 aastat, et see konkreetne eksam, mis sooritada tuleb, on B2 taseme eksam. Öelda, et see on uudis, mis saadi teada alles 2022. aasta lõpus, kui jällegi Isamaa algatusel seadustati täielik üleminek eestikeelsele õppele, on vale.