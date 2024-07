Vaatamata sellele, et Vladimir Sveti peeti üheks neist mõjukatest keskerakondlastest, kes Keskerakonna praeguse juhi Mihhail Kõlvartiga koostööd tegi, ei saa tema üleminekut sotsiaaldemokraatide leeri enam sensatsiooniks nimetada. Millise iganes emakeelega tipp-poliitikute lahkumine keskerakondlaste ridadest on saanud nii suured mõõtmed, et näib, et selles erakonnas pole enam ainsatki inimest, kelle «jooksuminek» võiks nüüd üllatada.