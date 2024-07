ARTO AAS Uute maksude kehtestamine peab olema viimane õlekõrs

Värskelt tööle asunud valitsuse maksutõusude plaan on aktsepteeritav selleks, et rahastada kaitsevaldkonna kasvavaid kulutusi. Fakt on aga see, et seni on kaitsekulude kasv olnud ainult üks osa kiirelt kasvanud riigieelarve puudujäägist, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.