Ühel päikesepaistelisel suvepäeval kirjutas mulle minu hea sõber, et ta tahab minna eriarsti juurde ning kuigi tal on perearsti saatekiri, ei saa ta ennast isegi kuhugile järjekorda panna. Hakkasin uurima ning tuleb välja, et erinevad inimesed, ametid ning asutused saavad sõnast «järjekord» erinevalt aru.