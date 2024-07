Nimelt kui heidame pilgu aasta tagasi toimunud relvalubade kehtetuks tunnistamisele, siis näeme, et sotsid olid täiega poolt. Ehkki relva kandmise õigus on kahtlemata ka õigus, seisis Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) sellele vastu. Ja kui hästi nad seda põhjendasid! Toon näiteks alljärgnevalt Lauri Läänemetsa tsitaadi: «Praeguses julgeolekuolukorras on see meede vajalik, et ennetavalt maandada igasuguseid riske meie siseturvalisusele ja avalikule korrale.»