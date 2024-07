RAINER SAKS Ukraina on lähedal enda arendatud rakettide kasutusele võtmisele

Ukraina meedias avaldati eile kaks päeva tagasi Morozovski lennuvälja vastu toimunud droonirünnaku tulemusi. (Rostovi oblast, Lõuna-Venemaa). Toona oli juttu, et lennuvälja ründas kuni kaheksa drooni. Eile avaldatud satelliidi fotodelt on näha vähemalt viit ulatuslikku tulekahju ala lennuväljal. Muu hulgas on saanud tõsiselt pihta õhutõrjesüsteemide S-300 laskeseadeldised, ilmselt ka üks lennuk Su-34, radarid ja kütusehoidla. Kokkuvõttes on tegemist väga tõsiste kahjustustega. Kuid kõige olulisem on, et minimaalselt 5 drooni tabasid sihtmärki, ehk Vene õhukaitse ei suutnud tagada niivõrd olulise objekti kaitset.