Kristen Michali uue valitsuse selge fookus on maksud ja kärped. Peale selle, et riik vajab lisaraha mitmesugusteks tegevusteks, riigivõlg kasvab, samas rahva enamus on maksude kerimisega rahlolematu, on veel rida mitterahalisi asju, mida uuelt valitsuselt tugevalt ootaks, kirjutab Postimehe venekeelsete väljaannete peatoimetaja Sergei Metlev.