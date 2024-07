Mulle meeldib meie uus valitsus. Mis siis, et ükski valitsusse kuuluv erakond pole minu häält saanud. Ikka meeldib. Ei tule just väga tihti ette, et meil on valitsus, kes teeb seda, mida vaja, mitte seda, mis kõigile meeldiks. Et meil on riigimehelik valitsus, kirjutab Ago Raudsepp.