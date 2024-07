RAINER SAKS Ukraina sõda nõuab eriüksustelt suurt pingutust. Seda nõrgemad on nad kodus

Ühendkuningriigi regulaarselt ilmuv luureraport teatab, et Venemaa sisevägede ehk Rosgvardia üksusi on Ukraina okupeeritud aladel kokku ligi 30 000 meest. Briti luureraporti kohaselt võitleb üks Rosgvardia üksus ka rindel, kuna nende relvastuses on rasketehnika.