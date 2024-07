Eesti rahva kestmine sõltub meie järelkasvust, ehk nagu on öelnud tulevane peaminister Kristen Michal – «Eesti lapsi saab Eestist». Õiged aga tühjad sõnad, sest sõlmitud koalitsioonilepingus pole silpigi rahvastikuteemadel. Praegu on Eesti sügavaim ja kõige pikemaajaliste negatiivsete tagajärgedega kriis rahvastikukriis ehk sajandi madalaim sündimus. Sündimus ja perepoliitika on kõige olulisem valdkond ja suurim väljakutse uuele valitsusele.