Nüüd on demokraatide jaoks väljakutse leida uus kandidaat ning Trumpi meeskonna jaoks on väljakutse muuta kampaania põhisõnumeid lähtuvalt sellest, kes on uus vastane. See kriitika, mis sobis Bideni vastu, ei pruugi tõenäoliselt sobida uue vastase vastu – ka siis, kui selleks uueks kandidaadiks on praegune asepresident Kamala Harris.