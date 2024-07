Krimmi elanike enamus tahtvat elada Venemaa koosseisus, NSVL lagunes valesti ja oleks pidanud tegema piirialade rahvahääletused (ilmselt siis Venemaa koosseisu asjus), Krimm on faktiliselt Venemaa osa ja see pole mustvalge küsimus - need on uue valitsuse liikme seisukohad, mida ta on esitanud venekeelsele meediale.