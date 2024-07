Ta avaldas lootust, et valijad annavad Reformierakonnale mandaadi maksude alandamiseks. Lisaks ilus jutt bürokraatia vähendamisest, e-riigist ja heast majanduskeskkonnast, mis aitab Eesti majanduse tõusule. Visioon ja lubadus oli, et hoiame majanduse heas seisus, mis kajastub ka paremas maksulaekumises.

Tundub, et me vajame uut debatti ja uusi valimisi, sest senised lahendused meid edasi ei vii.

Kummalisel kombel on ununenud kõik see, mida alles eelmise aasta alguses valijatele lubati: et hea ja stabiilne maksukeskkond meelitab siia innovaatilisi ettevõtteid, mis loovad kõrgepalgalisi töökohti, kergitades sellega ka meie palgataset ning maksude laekumist. Pigem oleme tagant tõuganud kulude kasvu, mis sööb armutult meie ettevõtete konkurentsivõimet. Erinevate kriiside ülikiire vaheldumise taustal mõjub pidev maksukeskkonna muutus karusellil kiiruse lisamisena ja küsimus ei ole enam, kas sõidad kaasa, vaid kas suudad ellu jääda.