RAUL EAMETS Rahuloematus ühiskonnas on põhjus, äärmuslaste tõus on tagajärg

Alustame Donald Trumpist. Kindlasti on lugejate seas inimesi, kes kahetsevad, et äsjane atentaat Trumpile ebaõnnestus. Poleks Trumpi, poleks ka probleemi Ameerika välispoliitikaga, Ukraina toetamine jätkuks tähtajatult ja vabakaubandus õitseks. See on täiesti vale arusaamine ja vale mõtlemine. Kohe selgitan.

Ilmselt on palju inimesi, kes usuvad, et kui ei oleks perekonda Helmeid, siis ei oleks ka EKREt ja poliitiline elu Eestis oleks palju lihtsam. See on üdini vale arusaamine. Kui ei oleks Helmeid, oleks keegi teine rahulolematud sotsiaalsed grupid koondanud ja partei riigikokku viinud. Helmed ei saanud ju riigikokku ja vahepeal ka valitsusse relvastatud ülestõusu või revolutsiooni toel. EKRE inimesed valiti riigikokku ja nad esindavad märkimisväärset osa Eesti elanikkonnast. Nende toetus on olnud vahepeal üle 25 protsendi, ehk mingil hetkel on iga neljas Eesti valimisõiguslik kodanik neid toetanud. Persoonidel on kahtlemata oluline roll EKRE populaarsuse kujundamisel, aga kui neid poleks olnud, oleks keegi teine need hääled üles korjanud. Peterson on hea näide sellest, et loodus tühja kohta ei salli.