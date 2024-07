VAIKO TIGANE Käibemaksuerisus on illusioon, mitte imerelv

Eestis vallandunud maksuralli üheks komponendiks on käibemaks, mis oli meil aastaid tagasi 18%, siis 20%, hetkel 22% ja kardetavasti soovitakse seda veelgi suurendada. Ei ole valdkonda, mille esindajad ei püüaks väita, et just nende tegevus peaks olema maksustatud väiksemal määral, tuues selleks hulgi erinevaid põhjendusi. Näiteks Postimehe artiklis «Riigile tooks pikaajalisemalt raha juurde just kultuuri käibemaksu langetamine» rõhutab Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Tölpt, et kultuuril põhineb kogu ülejäänud väärtussüsteem, sh meie vaimne kaitsevõime.