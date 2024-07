RAINER SAKS Krasnodari krais kärgatas öösel mitu plahvatust naftatehaste piirkonnas

President Zelenskõi keeldus intervjuus ajakirjanikele nimetamast konkreetselt sõjas hukkunud ukrainlaste arvu. Põhjendus on endiselt vajadus varjata kaotusi vaenlase eest. Ta nimetas vaid, et iga hukkunud Ukraina armee võitleja kohta tuleb 6–8 haavatut. Vene armees olevat see tavapäraselt üks hukkunu kahe-kolme haavatu kohta. (Selle valemiga arvestati elavjõu vajadusi ka Nõukogude Liidu armees). Ka Ukraina president annab mõista, et kaotused ei ole väikesed.