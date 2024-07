JUHTKIRI Maksuhaamer lajatab

Paraku pole täiendav maksustamine iseenesest kusagil maailmas lisaväärtust loonud. Tegemist on olemasoleva väärtuse ümberjagamisega ning ükskõik, kui õilsaid põhjendusi ettekääneks tuues, võib nõustuda kriitikutega, et mõju Eesti majandusele saab olema väga halb.

On olnud kuulda küll jutte robotiseeritud tootmisest, teisisõnu tootmise efektiivistamisest, samuti selliste asjade tootmisest, mida naabrid ise ei tooda. Kuid iga hea leiutisega on paraku nõnda, et ühel hetkel hakkavad seda valmistama ka konkurendid ning robotiseeritud liinid on väga suur investeering, mida kõik ettevõtted endale lubada ei saa.

Seega langeb Eesti konkurentsivõime üleüldiselt, mis on juba juhtunud, kuid see protsess kiireneb veelgi. Ilma konkurentsivõimelise tööstuseta ei ole aga Eesti rikkamaks saamine võimalik. Teenusemajandus ja startuppimine on toredad, kuid need valdkonnnad ei too riigieelarvesse tööstusega võrreldavat sissetulekut. Turismiperiood on Eestis väga lühike ning naftat meil erinevalt kunagisest pangareklaamist ei leidu ei maapõues ega diivanis.