Juhul kui meil endal on mõni laps, siis mõtlema, et seal kasvavad minu laste tulevased töökaslased, abikaasad, naabrid, sõbrad, relvavennad. Juhul kui meil endal lapsi ei ole, siis mõtlema, et seal kasvavad need, kes mind ükskord põetavad ja mu ratastooli lükkavad, kui ma vanaks ja nõdraks jään – eeldusel, et siis, kui mul veel elujõudu oli, aitasin mina kasvatada neid.