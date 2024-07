Südasuvi on parim aeg, et rääkida talveks valmistumisest.

Kaks aastat tagasi sai Venemaa ajakirjanduses ja ühismeedias kuulsaks meem ilma Venemaa gaasita külmetavast Euroopast. Venemaa meediaruumi täitsid kaadrid Berliini ja Londoni elanikest, kes raiuvad maha parke, et kütta oma kodusid. Euroopa, nagu me teame, ei külmunud ja asendas üsna edukalt Venemaa gaasi kütusetarnetega teistest riikidest. See on üks neist juhtumitest, kui tuleb järgida nõuannet: «Poodu majas köiest ei räägita.» Selle asemel et Euroopa külmumise üle hambaid teritada, peaks Venemaa rohkem tähelepanu pöörama omaenda elamumajandusele, mille olukord on lähedal katastroofile.