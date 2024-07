RAINER SAKS Donald Trumpi võimalik plaan Ukraina sõja lõpetamiseks

Suurbritannia endine peaminister Boris Johnson kohtus hiljuti president Trumpiga ning avaldas eile oma arvamust selle kohta, milline võiks olla presidendi kandidaat viimase idee sõja lõpetamiseks Ukrainas. Boris Johnsoni väitel tugevdaks president Trump esimese sammunda Ukraina armeed ning eemaldaks kõik piirangud relvastuse kasutamiselt, mida on kehtestanud praegune administratsioon ning kui Ukraina armee on uuesti saavutanud edu, survestada Venemaad läbirääkimistele.