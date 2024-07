Ave Sophia Tölpt Riigile tooks pikaajalisemalt raha juurde just kultuuri käibemaksu langetamine

Kurvastav on näha kultuuri ja loomemajanduse teemade puudumist uutes koalitsioonikõnelustes. Kultuuri kaudu on võimalik majanduse konkurentsivõimet toetada väga edukalt ja sellel põhineb kogu ülejäänud väärtussüsteem, sh just nimelt meie vaimne kaitsevõime.