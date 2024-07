Priit Uring Uskmatuse varjatud oht: Kas religiooniõpetus tõrjub rumalust?

Päevakorda on tõusnud religiooniõpetuse põletav vajalikkus. Ühelt poolt eestlaste praegune laialt levinud kristlik usuline leigus ja teisalt hedonismikultus on minu arvates ületanud nüüdseks juba rumaluse piirid ning jõudnud välja vaata et kilplaste tasemele, kirjutab kirjanik ja jurist Priit Uring.