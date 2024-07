Tarmo Pikner Oleks kena, kui EList hakkaks edaspidi tulema inimväärikust mitte mõnitavaid otsuseid

Ärge naerge ja ärge süüdistage mind valetamises! Tõesti, säärast direktiivi veel pole, kuid väga suure tõenäosusega see tuleb, kui loete järgneva regulatsiooni idiootsust.

Nimelt, kui teil juhtub olema vedelgaasiga töötav sõiduauto ja kui olete umbes viis kilogrammi kaaluva tankurikobaka oma autopaagi külge suutnud ühendada, siis lähete tankuri juurde ja peate hoidma seal olevat nuppu all seni, kuni kütus voolab. Ja see voolab umbes veerand tundi, sest vedelgaas voolab miskipärast kümme korda aeglasemalt kui bensiin. Lisaks, see tankur asetseb tavaliselt kusagil kütusetankla platsi servas, kus tuul vihiseb ja varikatust ei ole. Siis tulebki seista vihma ja tuulte käes, käsi krambis mingil nupul.