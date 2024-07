EVELYN KALDOJA USA geronditsirkus ja asjalike naiste Euroopa

On aeg unustada kulunud fraas «Ameeriklased on Marsilt, eurooplased on Veenuselt». Lõppeval nädalal Põhja-Atlandi kahel küljel nähtud poliitarengute järel ütleksin, et ameeriklased on ekstsentriliste pensionäride tsirkusest ja eurooplased tuleviku planeerimise konverentsilt, kirjutab välisuudiste toimetuse juhataja Evelyn Kaldoja.