Rainer Saks Zelenskõi telefonikõne lubas Trumpil end juba järgmise presidendina esitleda

USA endine välisminister Mike Pompeo teatas, et president Bideni nõrkus Afganistanist lahkumisel viis sõja puhkemiseni Ukrainas. Kuigi tegemist on vabariiklase seisukohaga praeguse presidendi kampaania kontekstis, on see põhiliselt korrektne väide. Omaette lugu on selles, et ka Bideni-eelne Trumpi administratsioon andis suure panuse Afganistanist lahkumise ebaõnnestumiseks, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks (Parempoolsed).