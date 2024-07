Ainuke asi, millele peaministrikandidaat peaks praegu eelisjärjekorras mõtlema, on visioon, kuidas meil oleks Eestis ka tulevikus lapsed, kellele me Eesti riiki hoiame ja ehitame. Kelle jaoks on vaja riiki kaitsta ja laskemoona osta, et vaenlane piiri taga meie ründamisel enne piiri ületamist juba pulbriks teha? Kelle jaoks on vaja riiki edasi arendada, ehitada juurde teid ja maju?