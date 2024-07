URMAS REINSALU Uus valitsus on seesama vana maksutõusude valitsus

Tundub, et uus koalitsioon asub tegutsema orwellikumalt võrreldes nemde samade inimestega varem ehk vähem bürokraatiat on tegelikult rohkem, inimeste toimetulek on uued maksutõusud ja uus inflatsiooniline surve, inimeste uute kodude toetamine on kodude maksustamine, kirjutab Isamaa juht Urmas Reinsalu.