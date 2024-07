NÄDALA NÄGU MAGA uus lipukandja

Kuigi meedias esinenud omistus «ajudega Trump» on ilmselt Ameerika Ühendriikide ekspresidendi suhtes ülekohtune, sobib see väikese täpsustusega kirjeldama tema kampaaniapartnerina võistlustulle asuvat Vance'i – Ohio senaator on Kongressis üks MAGA-liikumise (Make America Great Again) käilakujusid, kuid erinevalt impulsiivsest Trumpist on Vance oma tegutsemises metoodiline.