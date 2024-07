Eestlase relvakandmist proovisid piirata nii sakslased kui muidugi okupatsiooniaegsed venelased. Relvakandmine on alati olnud vaba inimese õigus. Meie tänane hoiak kannab endas ikka veel sovetiaegset okupatsioonivõimu hirmu, et kui rahval on relvad käes, siis äkki hakkavad vastu.

Soomes seda taaka bürokraatidel ei ole. Soomes on kodanike käes iga saja inimese kohta umbes 35 tulirelva, Eestis umbes 5. Isegi Rootsis on 25. Soomes on lubatud kodanikul kodus hoida kuni 20 000 padrunit ja mitte-eluruumis 30 000. See on juba päris hea varu. Eestis on lubatud 200. Sellega ei käi isegi tiirus korralikult, jah, sportpüssil võib olla kuni 5000. Ja kui on kaks rohkem, siis on risk, et keegi tuleb, loeb üle ja teeb trahvi. Selle asemel võiks neile, kes hoiavad suuremat varu kodus, anda riigikaitsemaksu soodustust.