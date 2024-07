IGOR GRÄZIN Venemaa avastaski, hopsti, ta on saanud kingiks territooriumi, mida ta polnud küsinudki

Nimelt kulgeb Eesti merepiir Soome lahes nii, et see on kolme meremiili kaugusel lahe keskjoonest ja Soome poolel samuti. Mis tähendab, et meie ja Soome vahele jääb 6 miili laiune riba rahva hulgas neutraalmereks kutsutavat merd. Õige nimi on majandusvöönd. Sellest ribast kaldapoole jääv osa on territoriaalmeri, mis rahvusvahelise mereõiguse järgi võib olla 12 miili lai, kuid seal, kus naaberriigid on teineteisele lähemal kui 24 miili, nagu Soome ja Eesti, siis ulatuda keskjooneni. Nagu Eesti ja Soome vahel 90ndate aegu oligi.