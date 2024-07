Väike-kärbtiib Polygonia c-album on oma nime saanud tagatiibade alaküljelt paistva c-tähe kuju järgi. Tema tiibade ülakülg on tumedate laikudega mõõdukalt kontrastne ja silmatorkav. Tiibade alakülg seevastu sarnaneb kuivanud lehega.

Minu käest küsitakse tihti, miks liblikate tiivad on just sellise mustriga? Miks nad on värvilised, miks nad on nii õrnad? Küsimused on justkui lihtsad, kuid vastused ei ole. Täpsemalt on igale küsimusele rohkem kui üks vastus, kirjutab loodusteadlane Urmas Tartes.