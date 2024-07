ÜLO VIHMA Kaja Kallase tagasiastumisega ei lakanud Eesti riik olemast

Kristen Michali uus valitsus asub peagi ametisse. Loodetavasti hakkab see kiiresti toimima, kui ametisse jäävad mitmed endised ministrid, kes on praegu, pärast Kaja Kallase tagasiastumist ministrite kohusetäitjad. Aga olulisem kui valitsuse moodustamine on see, kuidas me igapäevaelus sellesse suhtume. Nimelt on tegemist ikkagi pelgalt valitsusega, mitte riigiga.