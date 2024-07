Viimane piisk külaelanike kannatuste karikas on see, et meie rand haiseb nagu lehmalaut. Lehmad elavad ja päevitavad vees ja vee piiril ning vesi on virtsane. Erilist maastikumuutust, mida Riigi Metsamajandamise Keskus (RMK) loodab, ei ole ka tekkinud. Vastupidi, sõnnikuga väetatud pinnasel kasvavad kõrkjad ja muud rannaäärsed taimed veelgi paremini. Külarahvas on pöördunud nii Kuusalu valla, RMK, keskkonnaameti kui ka õiguskantsleri poole, kuid kohalikke inimesi häiriv olukord pole veel lahenenud.